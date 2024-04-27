СМИ: Украина прекратила переговоры о мире из-за дополнительных требований России

Украина вышла из мирных переговоров с Россией в 2022 году после того, как Россия потребовала признать русский язык государственным наравне с украинским, снять взаимные санкции и отозвать иски из международных судов. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Издание утверждает, что в распоряжение журналистов попала полная копия мирного договора, который Украина и Россия обсуждали в Стамбуле. Одна из страниц опубликована на сайте Welt.

Издание отмечает, что Украина и Россия были близки к подписанию мирного соглашения и успели согласовать несколько пунктов, в том числе обязательство Украины не вступать в военные союзы и отказ от производства ядерного оружия. При этом, как утверждают журналисты, проект договора не запрещал Украине вступить в Евросоюз.

В числе нерешенных вопросов оставались численность украинской армии и количество военной техники, а также государственные границы и детали вывода российских войск из Украины. Welt утверждает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны были решить оставшиеся спорные моменты лично. Однако вскоре Россия выдвинула дополнительные требования, на которые украинская сторона не согласилась.

В ответ на публикацию Welt пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжить и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. <...> Я предлагаю ориентироваться на первоисточники».

Песков отметил, что на данный момент нет никаких предпосылок для возобновления переговоров из-за неприятия Киева. Поэтому, по его словам, война в Украине продолжится.

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