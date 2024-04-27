США закупит для Украины ракеты Patriot

Министерство обороны США заявило, что закупит ракеты Patriot для систем ПВО в рамках нового пакета помощи в размере шести миллиардов долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи с представителями стран-союзников Украины заявил: «Это самый большой пакет помощи в сфере безопасности, который мы выделили на сегодняшний день».

Помимо ракет Patriot, пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов и оборудование для внедрения западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО в существующее вооружение Украины, большая часть которого, как отмечает The Guardian, все еще относится к советской эпохе.

Журналисты отмечают, что в законопроекте речь идет о выделении средств на закупку оборудования у военной промышленности. Американские чиновники заявили, что пакет помощи будет финансироваться через Инициативу содействия безопасности Украины, которая оплачивает долгосрочные контракты с оборонной промышленностью.

Это означает, что Украина не сможет получить помощь так же быстро, как это произошло с предыдущим пакетом — тогда боеприпасы были отправлены непосредственно с военных складов США. В этот раз поставки оборудования могут занять несколько месяцев или даже лет.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, в опубликованном на сайте Пентагона списке военного оборудования нет самих систем ПВО для ракет Patriot. Ранее, как отмечают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимы еще минимум семь пусковых установок. Он утверждал, что российская армия смогла уничтожить одну из крупнейших в Киевской области Трипольскую теплоэлектростанцию из-за того, что у Украины закончились ракеты для ПВО.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине военной помощи на сумму 61 миллиард долларов. Первый пакет в размере одного миллиарда долларов был отправлен в день подписания закона. Документ также включал в себя пункт о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

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