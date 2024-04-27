Кремль разработал манифест для ультраправой немецкой партии

В распоряжении немецкого издания Spiegel оказался текст манифеста ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АДГ), который, как утверждается, был разработан по поручению замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Журналисты Spiegel утверждают, что в сентябре 2022 года Кириенко поручил главе управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяне Матвеевой разработать манифест для АДГ, чтобы «повысить ее рейтинг и добиться большинства на выборах».

Издание отмечает, что и Матвеева, и Кириенко активно занимаются пропагандой в Европе. Например, имя Матвеевой упоминалось в материале The Washington Post о масштабных информационных атаках со стороны России во время войны с Украиной. Кириенко, по мнению немецких журналистов, «не только один из самых влиятельных людей в стране и один из ближайших доверенных лиц Путина, но он также отвечает за всю пропаганду за рубежом».

Как утверждает Spiegel, в Кремле также обсуждалось переименование АДГ в «Объединенную Германию» или «Немецкое единство». Под новым названием, по мнению Кремля, партия должна «объединить страну, ввести запрет на дискриминацию русско-немецких граждан и создать коалиции с другими крайними силами».

В манифесте утверждается, что нынешнее правительство Германии — «необразованные политики, неспособные просчитать последствия своих решений». Согласно документу, они втянули Германию в конфликт с Россией, «естественным союзником нашей страны и нашего народа», из-за чего крупные компании уходят из страны, экономика «умирает», а население «находится на грани катастрофы».

Spiegel отмечает, что АДГ оставила без ответа вопрос о том, знают ли в партии о создании манифеста. Тем не менее, представители партии неоднократно озвучивали его ключевые тезисы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.