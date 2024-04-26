Самарский вице-губернатор вернется на войну из-за незаконного увольнения

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернется на войну в Украине из-за неверно оформленного приказа об увольнении с военной службы. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Как отмечает издание «Коммерсантъ», Холину вручили повестку в его рабочем кабинете. В случае неявки в течение 48 часов на вице-губернатора могут завести уголовное дело.

Издание ссылается на приказ временно исполняющего обязанности ​​командующего второй гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля. В документе говорится, что увольнение с военной службы возможно только в случае назначения на пост высшего должностного лица субъекта России или члена Совета Федерации. Таким образом, увольнение Холина из армии признано незаконным.

Холина мобилизовали в октябре 2022 года, в феврале 2024-го он был назначен на пост вице-губернатора Самарской области. На своей странице во «Вконтакте» он написал, что вскоре после его назначения «депутат Государственной Думы» отправил запрос в военную прокуратуру с просьбой проверить законность увольнения. Имя чиновника Холин не назвал.

Вице-губернатор сообщил: «Тщательная проверка установила, что при подготовке приказа все же были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить. Этот процесс займет определенное время. Здесь нет чьей-либо вины, так как частичная мобилизация была в нашей стране впервые и опыт призыва и увольнения в таких условиях только нарабатывается».

Холин также отметил, что на войне ему пригодился депутатский статус: «При обходе позиций записывал в блокнот проблемы военнослужащего и при появлении возможности пересылал в Думу, где их переносили на депутатский бланк. Результат исполнения был практически 100%».

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