Украина отвела американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками

Украина отвела с поля боя поставленные США танки Abrams M1A1. Одной из причин стала их уязвимость для российских беспилотников. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Как пишет издание, активное использование российской армией разведывательных дронов усложнило защиту танков. Рост количества беспилотников на поле боя означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США на условиях анонимности.

Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов, адмирал ВМС Кристофер Грейди и другие анонимные источники издания в американском Министерстве обороны заявили, что США будут прорабатывать новую тактику использования американских танков.

Грейди сообщил изданию: «Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как они могли бы использовать танки в изменившейся ситуации, где все сразу видно».

США согласились отправить в Украину 31 танк Abrams в январе 2023 года. По данным Associated Press, пять из них уже уничтожены в результате российских атак. Как пишет издание, ранее украинские власти утверждали, что эти танки «жизненно необходимы, чтобы прорвать российскую линию обороны».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда заявил, что украинским военным придется пройти серьезную подготовку, чтобы научиться эксплуатировать и обслуживать танки Abrams. Как пишет Associated Press, весной 2023 года США начали обучать украинских военных управлению и обслуживанию танков Abrams на военной базе Графенвер в Германии.

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