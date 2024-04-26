Правительство предложило разрешить приставам применять оружие

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому приставы смогут применять огнестрельное оружие, электрошокеры, слезоточивый газ, резиновые палки и наручники. Документ опубликован в думской базе.

Авторы законопроекта утверждают, что применение приставами оружия «не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована». В документе говорится, что приставы должны проходить специальную подготовку по использованию оружия и регулярные проверки.

В случае, если применение оружия приставами приведет к смерти или ранению, они будут обязаны в течение суток уведомить об этом прокурора и ближайших родственников.

Документ также запрещает применять огнестрельное оружие «в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления». Кроме того, применять спецсредства запретят к людям, «совершившим незаконные действия ненасильственного характера», и беременным женщинам.

Закон также запрещает использовать оружие «при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица».

Сейчас применять спецсредства и оружие могут только обеспечивающие охрану судов сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В случае принятия закона право пользоваться оружием получат и другие приставы.

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