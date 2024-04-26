ФСБ проводит обыски в музее современного искусства «Гараж»

СМИ сообщают об обысках в музее современного искусства «Гараж» в Москве. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», сотрудники силовых структур пришли в архивный корпус музея в парке Горького, а также в здание Наркомфина на Новинском бульваре, где музей проводит архитектурные экскурсии. Информацию об обысках также косвенно подтверждает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По данным издания, сотрудники ФСБ проводят там «мероприятия», какие именно — не уточняется.

Как сообщает «Осторожно, новости», обыски начались около полудня. У силовиков с собой якобы были списки руководителей отделов музея. Начальникам и кураторам запретили пользоваться телефонами и покидать здание до окончания обысков. Остальных сотрудников отпустили на улицу. Также силовики потребовали вызвать главного юриста музея.

Один из сотрудников «Гаража» подтвердил «Медиазоне» проведение обысков: «Достаточно жестко всех отводили, не давали брать личные вещи, но при этом не скручивали, без ударов и так далее. Но достаточно жестко все было. А в дальнейшем пришли уже люди в штатском, которые не представились».

Собеседник издания уточнил, что силовики интересовались конкретными фамилиями. «Сам музей хочет, чтобы все прошло максимально тихо. Но, по крайней мере, понятна реакция некоторых руководителей, чтобы никому ничего не сообщать», — добавил сотрудник музея.

С чем связаны обыски, не ясно. По данным «Осторожно, новости», некоторые сотрудники музея предполагают, что причиной интереса силовиков может быть «ЛГБТ-литература», однако эта информация пока ничем не подтверждена. Позднее «Осторожно, новости» сообщили, что в здании в парке Горького силовики изучают документы, связанные с маркетингом и выставочной деятельностью. При этом выставки в музее не проводятся уже более двух лет, с начала войны, напомнил сотрудник музея в разговоре с «Медиазоной».

Работникам «Гаража» неизвестно, какое именно ведомство проводит обыск. По данным журналистов, силовики приехали к парку Горького на автомобилях без номеров и не представились сотрудникам музея. У здания Наркомфина на Новинском бульваре корреспондент «Холода» не обнаружил представителей силовых структур у этого здания музея. Охрана и сотрудники отказались комментировать информацию об обысках.

Издание «Подъем» сообщило, что музей отрицает проведение обысков. «Нет, это не так. Мы работаем, все в порядке. У нас все хорошо», — заявили в учреждении.

«Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Миллиардер попал под санкции Евросоюза в марте 2022 года. Он попытался оспорить ограничения, но суд отклонил иск и посчитал, что Абрамович имеет тесные связи с Владимиром Путиным.

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