Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не может поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и S-300. Об этом сообщает Reuters.

Свое решение Мицотакис объяснил тем, что системы ПВО «критически важны для потенциала сдерживания» Греции. Как отмечает издание, военная оборона — очень чувствительный вопрос для Афин, учитывая напряженность в отношениях с Турцией.

«Греция оказывает Украине различную поддержку, предоставляя средства обороны», — заявил Мицотакис. По данным Reuters, Греция уже отправила Украине тысячи ракет, боеприпасы и БМП.

Financial Times отмечает, что отказ Греции поставлять ПВО Украине произошел на фоне давления со стороны других стран-членов НАТО. Украинское руководство ранее обратилось к западным союзникам с настоятельным призывом предоставить семь дополнительных систем ПВО. Тогда президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х: «”Патриотами” можно назвать системы ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус призвали страны НАТО, предоставить Украине больше систем ПВО и заявили, что Киеву необходима срочная помощь для защиты своих городов, войск и критически важной инфраструктуры от «убийственного натиска» российских ракет. Чиновники добавили, что также отправили обращения к «широкому кругу партнеров, не входящих в НАТО».

Reuters уточняет, что министры Совета ЕС намерены срочно рассмотреть вопрос о том, как обеспечить Украину большей противовоздушной обороной. Конкретных обещаний относительно поставок систем Patriot, которые, как отмечает Reuters, Киев ценит больше всего, чиновники не озвучили.

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