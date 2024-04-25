Бывшим военным смягчают наказания даже за особо тяжкие преступления

«Холод» изучил 220 приговоров, вынесенных участникам войны в Украине в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024 года. Практически во всех исследованных актах суд смягчал приговор обвиняемым, учитывая их участие в «СВО», а также госнаграды и даже «благодарности от властей ДНР и ЛНР».

Люди, побывавшие на войне, получают условные наказания за преступления, которые обычным гражданам чаще всего гарантируют реальный срок. Яркий пример — наркотическая статья (228 УК), по которой большинство экс-военных получили условный срок. Это работает и с преступлениями, связанными с насилием, но реже.

За особо тяжкие преступления (например, убийство), согласно подсчетам «Холода», бывшие бойцы получают в среднем 6,7 лет реального срока, за тяжкое (хранение оружия) — 6,5 месяцев заключения, а за преступления средней тяжести (кража, наркотики) — всего 1,2 месяца.

Отдельным смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел судом стали всевозможные награды. Грамоты или благодарности от властей аннексированных ДНР и ЛНР при этом приравниваются к государственным наградам и медалям от ЧВК «Вагнер», например, «За взятие Бахмута» или «За взятие Соледара». Согласно анализу «Холода», в 49% (то есть107 уголовных делах) «возвращенцев» суд принимал во внимание перечисленные награды в качестве смягчающего обстоятельства.

Вернувшиеся с войны зачастую просят суд назначить им штраф вместо реального срока, ссылаясь на то, что после участия в войне у них появились деньги.

«В содеянном раскаивается, просит назначить штраф в пределах санкции ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в минимальном размере 200 тысяч рублей, так как у него имеются денежные средства, которые он получил в связи с ранением на СВО на территории Украины», — говорилось в одном из дел.

Получить «поблажку» можно даже не участвуя в войне. Для суда оказывалось достаточным наличие родственника, который воевал в Украине, волонтерская работа или пожертвования российской армии. Причем размер не так важен — в некоторых кейсах оно составляло всего 1,5 тысячи рублей.

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