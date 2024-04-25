Заподозренным в преступлениях и уехавшим в Украину военным удается избежать суда

«Холод» изучил 220 приговоров, вынесенных за два года войны в Украине в отношении ее участников, вернувшихся в Россию. Исследование показало, что почти всем экс-военным суд смягчает наказание. Также был обнаружены случаи, когда подсудимые вовсе ушли от суда и следствия, отправившись обратно войну.

Дмитрий Тестов из города Старая Русса Новгородской области обвинялся в краже — подробности этого дела неизвестны. Предварительное следствие по его делу было приостановлено «в связи с заключением контракта с ЧВК “Вагнер” и убытием для участия в специальной военной операции». Уехав на войну, Тестов смог полностью избежать наказания — за время боевых действий мужчина успел получить государственную награду, что стало основанием для его полной амнистии.

Житель села Большие Оки Томской области Хасан Каурныкаев, вернувшись с войны, был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но от наказания суд его освободил — «в связи с изменением обстановки». Под «обстановкой», вероятно, подразумевается его служба в ЧВК «Вагнер» и возвращение на войну — этот факт также упоминается в приговоре.

Как выяснил «Холод», избежать реального срока можно даже просто изъявив желание отправиться на войну. Суд засчитывает такую инициативу как «смягчающее обстоятельство», даже если контракт еще не был подписан. Есть и случаи, когда подсудимые оправдывают свои преступления желанием поехать в зону боевых действий. Например, сторож цирка Вячеслав Шлыков, сорвавший несколько кустов конопли, утверждал, что собирался их потом выкинуть, так как «планирует принять участие в специальной военной операции». А подсудимый Роман Козлов в суде заявил, что украл перфоратор за восемь тысяч рублей, чтобы на эти деньги доехать до базы наемников и заключить контракт.

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