Французская библиотека проверит книги с зелеными обложками на содержание мышьяка

Национальная библиотека Франции убрала со своих полок четыре книги XIX века, зеленые обложки которых, как полагают в учреждении, могут быть пропитаны мышьяком. Библиотека проверит и другие книги с обложками зеленого цвета. Об этом сообщает The Guardian.

С полок библиотеки исчезли два тома «Баллад об Ирландии» Эдварда Хейса, опубликованные в 1855 году, двуязычная антология румынской поэзии Генри Стэнли 1856 года и книга Королевского садоводческого общества 1862–1863 годов. Все они напечатаны в Великобритании.

В библиотеке считают, что книги могут принести читателю лишь незначительный вред, но их все же заберут для дальнейшего анализа. «Мы отправили эти книги на карантин, и сторонняя лаборатория проведет их анализ, чтобы определить, сколько мышьяка содержится в каждом томе», — говорится в заявлении библиотеки.

Проверка книг на содержание токсичных элементов начались в 2019 году. Тогда Исследователи из Делавэрского Университета обнаружили, что издатели викторианской эпохи добавляли мышьяк в зеленый пигмент, который использовался для окраски переплетов книг.

Американские ученые составили список потенциально опасных томов в рамках проекта Poison Book Project. Исследователи утверждают, что зеленые переплеты с добавлением мышьяка представляют опасность для здоровья библиотекарей, книготорговцев, коллекционеров и исследователей, и с ними следует обращаться с осторожностью.

Как отмечает The Guardian, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что длительное воздействие мышьяка, попавшего в организм человека через питьевую воду и пищу, может привести к поражениям кожи и раку кожи. Однако ВОЗ не упоминала о контакте с предметами, содержащими мышьяк.

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