Президент Азербайджана рассказал о просьбах поставить оружие в Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что получал просьбы о поставках вооружений для Украины, но отказал в военной помощи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Алиева, Азербайджан не поставляет оружие украинской армии и не планирует этого делать в будущем. «Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично <...> Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет»,— заявил Алиев на встрече с участниками международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

Алиев отметил, что Азербайджан уже оказал Украине гуманитарную и финансовую поддержку на сумму более 30 миллионов евро. Президент рассказал, что Азербайджан участвует в восстановлении Ирпеня, который российские войска захватили в марте 2022 года. Алиев подчеркнул, что в Ирпене «проживает большая азербайджанская диаспора, и Азербайджан восстанавливает многие объекты социальной инфраструктуры».

Во время выступления Алиев также заявил, что у Украины был шанс избежать войны, если бы в предыдущие годы украинское правительство построило «нормальные отношения с Россией».

Как отмечает «Коммерсантъ», Азербайджан не первый раз отрицает поставку вооружений в Украину. В марте этого года Министерство оборонной промышленности страны назвало «фейками и дезинформацией» посты в телеграм-каналах об отправке оружия украинской армии. Тогда ведомство не уточнило, о каких постах идет речь, но заявило, что они появились в армянском сегменте телеграма.

В свою очередь армянский политик Владимир Погосян опубликовал в своем телеграм-канале решение суда, в котором говорилось о конфиденциальных поставках Азербайджаном Украине минометных снарядов.

Другое опровержение Азербайджан опубликовал в декабре 2023 года, назвав поставки оружия в Украину «абсолютной ложью» и «бредовым утверждением».

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