Вооруженный мужчина угрожал подростку убийством из-за пацифистского значка

Житель города Иваново сообщил, что на него напал мужчина с пистолетом, который утверждает, что воевал в Украине. Видео опубликовало издание IvanovoNews.

Видеоролик записал сам предполагаемый участник боевых действий. На записи он в одной руке держит телефон, в другой — пистолет, который направляет на молодого человека, в котором его не устроили жетон с пацифистской символикой и яркие волосы. «Сбрей эту хуйню и иди в армию, сука, за Россию, за Иваново, блядь <...> Ты за Россию вообще? Ты против этой, ну, то есть, войны?», — говорит он на видео. Когда молодой человек говорит, что он против войны, напавший отвечает: «Стой, сука. Хочешь умереть? Ты сука. У тебя жетончик против войны, мы вас скоро будем ебать». После этого мужчина делает выстрел.

Потерпевший — 15-летний подросток. После нападения он обратился в редакцию издания IvanovoNews с просьбой помочь найти предполагаемого военного, чтобы написать заявление в полицию. Он рассказал изданию, что напавшего зовут Дмитрий, ему 48 лет (откуда об этом известно потерпевшему — не уточняется). Дмитрий якобы получил ранение на войне в Украине, после чего его отправили в госпиталь, а затем вернули на фронт. Как он оказался в Иваново, издание не сообщило.

Подросток также утверждает, что Дмитрий имел при себе боевой пистолет, ружье «Сайга» и гранату: «Он разгуливает по городу в неадекватном состоянии, угрожает людям уже не один месяц. Цепляется по любому поводу».

По данным IvanovoNews, в 2022 году бывшая жена Дмитрия обращалась в издание с просьбой о защите. По ее словам, Дмитрий устраивал дебоши, выбивал окна, писал оскорбления и угрозы на стенах дома. Свое поведение он объяснял желанием общаться с их общим ребенком. Женщина написала около 30 заявлений в полицию, но мужчину так и не задержали.

23 апреля полиция Ивановской области отчиталось о задержании мужчины, у которого при себе нашли «предмет, похожий на пистолет марки “ТТ”, и два предмета, похожие на патроны». После задержания, как сообщает IvanovoNews, стало известно о возбуждении уголовных дел по статье о незаконном хранении оружия и о хулиганстве. Журналисты отмечают: следствие установило, что мужчина направил на подростка пистолет и «высказывал в его адрес оскорбительные выражения относительно его внешности», после чего выстрелил в сторону. Подросток не пострадал.

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