Население России предложили увеличить за счет граждан стран Африки и Латинской Америки

Экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предложили увеличить расходы на поддержку мигрантов, в том числе из Африки и Латинской Америки, чтобы население России увеличилось до 160 миллионов к 2050 году. Об этом сообщили «Ведомости».

В апреле институт представил доклад «Долгосрочные сценарии развития российской экономики», в котором экономисты рассказали об «оптимистичном сценарии демографического развития». Согласно сценарию, численность населения России к 2050 году сократится на 6%, а средний коэффициент рождаемости (СКР) составит 1,6.

При этом количество иностранцев, переехавших в Россию, возрастет и, как говорится в докладе, будет «выше значений последних 10 лет за счет расширения охвата стран-доноров: усиления сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки».

Представитель института ВЭБ также рассказал «Ведомостям», что на сегодняшний день среди иностранных студентов российских вузов 70% — граждане стран СНГ. Доля учащихся из стран Африки и Латинской Америки составляет лишь 7% и 1% соответственно.

Собеседник издания считает, что России следует привлекать высококвалифицированных специалистов с Кубы. По его словам, это поможет в том числе решить проблему с дефицитом врачей и медперсонала в российских больницах.

Среди других способов увеличения численности населения эксперты института видят повышение расходов на систему здравоохранения и улучшение мер по поддержке семей, в том числе изменение системы выплат материнского капитала. Докладчики предложили формировать размер выплат, исходя из количества детей в семье. Они отметили, что с 2020 года материнский капитал выплачивается при рождении первого ребенка, и это не стимулирует родителей заводить больше детей.

Предложение ВЭБ уже столкнулось с критикой со стороны других экспертов. Например, доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова считает, что жители африканских стран скорее поедут на заработки в Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию, в которых их доходы будут выше, чем в России. Кроме того, по ее словам, важную роль играют схожие климатические условия и более удобное географическое расположение стран Ближнего Востока.

Редактор научного журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец считает, что у граждан стран Латинской Америки нет широких перспектив для переезда в Россию. По его словам, люди с высокой квалификацией будут выбирать страны с более высоким уровнем зарплат. Те, у кого квалификация, напротив, низкая, не смогут позволить себе приехать в Россию. С последним тезисом согласен и эксперт по миграции Вячеслав Поставнин. Он считает, что жители Латинской Америки для эмиграции прежде всего выбирают США.

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