Взбунтовавшихся королевских лошадей несколько часов ловили в центре Лондона

Пять лошадей Дворцовой кавалерии — одного из самых высокопоставленных полков в британской армии — испугались строительного шума возле Букингемского дворца и сбежали с учений. Их ловили в центре Лондона несколько часов, сообщает Би-би-си. Животные повредили несколько машин такси и туристический автобус. Четыре человека попали в больницу.

Около восьми утра шестеро солдат и семь лошадей участвовали в учениях перед готовящейся инспекцией, которая должна состояться 25 апреля в лондонском Гайд-парке. Издание отмечает, что в какой-то момент животные испугались строительного шума, который исходил из прилегающего к Букингемскому дворцу району Белгравия. В итоге четыре лошади сбросили своих всадников и убежали. К ним присоединилась еще одна, у которой всадника изначально не было.

Фото: PA Media

24-летний местный житель Алекс Барнес рассказал Би-би-си, что увидел одну из лошадей, когда вышел с вокзала «Виктория», но сначала не поверил своим глазам. «Я пошел проверить и когда повернул за угол, раздался громкий треск: лошадь столкнулась лоб в лоб с припаркованным автобусом. Она стояла посреди дороги совершенно потрясенная. Честно говоря, это было ужасно, лошадь истекала кровью и несколько человек пытались помочь ей и убрать ее с дороги. Это не то, что вы ожидаете увидеть, когда идете утром на работу», — сказал он.

Всех сбежавших лошадей поймали через несколько часов. За это время они повредили несколько автомобилей такси. Одна лошадь разбила лобовое стекло туристического автобуса, никто из людей не пострадал.

Фото: BBC

В поисках участвовали в том числе лондонские пожарные: они использовали беспилотники. Двух лошадей в итоге обнаружили в восьми километрах от Букингемского дворца. Всех сбежавших животных осмотрели ветеринары. Сброшенных всадников доставили в больницу.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.