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Взбунтовавшихся королевских лошадей несколько часов ловили в центре Лондона

17:29 • 24.04.2024

Пять лошадей Дворцовой кавалерии — одного из самых высокопоставленных полков в британской армии — испугались строительного шума возле Букингемского дворца и сбежали с учений. Их ловили в центре Лондона несколько часов, сообщает Би-би-си. Животные повредили несколько машин такси и туристический автобус. Четыре человека попали в больницу. 

Около восьми утра шестеро солдат и семь лошадей участвовали в учениях перед готовящейся инспекцией, которая должна состояться 25 апреля в лондонском Гайд-парке. Издание отмечает, что в какой-то момент животные испугались строительного шума, который исходил из прилегающего к Букингемскому дворцу району Белгравия. В итоге четыре лошади сбросили своих всадников и убежали. К ним присоединилась еще одна, у которой всадника изначально не было. 

Взбунтовавшихся королевских лошадей несколько часов ловили в центре Лондона
Фото: PA Media

24-летний местный житель Алекс Барнес рассказал Би-би-си, что увидел одну из лошадей, когда вышел с вокзала «Виктория», но сначала не поверил своим глазам. «Я пошел проверить и когда повернул за угол, раздался громкий треск: лошадь столкнулась лоб в лоб с припаркованным автобусом. Она стояла посреди дороги совершенно потрясенная. Честно говоря, это было ужасно, лошадь истекала кровью и несколько человек пытались помочь ей и убрать ее с дороги. Это не то, что вы ожидаете увидеть, когда идете утром на работу», — сказал он. 

Всех сбежавших лошадей поймали через несколько часов. За это время они повредили несколько автомобилей такси. Одна лошадь разбила лобовое стекло туристического автобуса, никто из людей не пострадал. 

Взбунтовавшихся королевских лошадей несколько часов ловили в центре Лондона
Фото: BBC

В поисках участвовали в том числе лондонские пожарные: они использовали беспилотники. Двух лошадей в итоге обнаружили в восьми километрах от Букингемского дворца. Всех сбежавших животных осмотрели ветеринары. Сброшенных всадников доставили в больницу.

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