Просителей британского убежища будут отправлять в Руанду

Власти Великобритании будут отправлять в Руанду просителей политического убежища, прибывших в страну нелегально. Соответствующий закон британский парламент принял 22 апреля, сообщает CNN.

С помощью такой меры правительство страны надеется сократить поток нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию по морю. В 2022 году, когда британским премьер-министром был Борис Джонсон, Великобритания заключила с Руандой договор, в соответствии с которым, прошения о политическом убежище, поданные депортированными из Британии иммигрантами, будут рассматривать власти этой африканской страны. А в случае положительного ответа соискатель сможет остаться в Руанде.

«Отпугнуть людей от идеи при содействии преступников-контрабандистов предпринять опасное путешествие [в лодке по морю] в Великобританию, чтобы ходатайствовать об убежище, несмотря на то, что они уже проехали другие безопасные третьи страны», — так формулировалась цель этого проекта в документе правительства.

Британские правозащитники и оппозиция в течение двух лет сопротивлялись принятию соответствующего законопроекта, настаивая на том, что Руанда недостаточно безопасна для того, чтобы отправлять туда ищущих политического убежища людей.

На данный момент решения о предоставлении им убежища в Великобритании ожидают около 52 тысяч соискателей, прибывших в страну нелегально. По словам британского премьер-министра Риши Сунака, первые самолеты с нелегалами, попросившими убежища, отправятся из Великобритании в Руанду как только закон будет подписан королем и вступит в силу. Как ожидается, это произойдет уже через 12 дней.

«Планы уже составлены. И эти рейсы полетят, что бы там ни было […] много рейсов каждый месяц, потому что именно так будет создано средство систематического устрашения, именно так можно остановить лодки», — пообещал Сунак.

В 2022 году в Британию нелегально на лодках по морю прибыли 45755 человек. В 2023 году — 29437 человек, а с начала 2024 — более 4600 человек.

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