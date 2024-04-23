В Японии начались продажи переработанных подгузников

Японская компания Unicharm начала продажи в стране переработанных подгузников для детей и взрослых. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По данным издания, компания называет свои подгузники «горизонтально» переработанными, так как в результате переработки производятся тоже подгузники, а не какой-то другой товар. Как пояснили в Unicharm, в ходе переработки использованные подгузники стерилизуют, отбеливают и обрабатывают отдушками с использованием озона, чтобы не допустить наличия бактерий и неприятных запахов.
«Клиенты, которые использовали эти продукты, сказали, что они удобны и ничем не отличаются от обычных [подгузников]», — говорится в заявлении компании.
При этом переработанные подгузники с 2022 года использовались в больницах и учреждениях престарелых префектуры Кагосима, где расположена компания Unicharm.
Как отмечает издание, начало продаж переработанных подгузников произошло на фоне резкого падения спроса в Японии на детские подгузники, вызванного старением японского населения.
Так, в марте крупный японский производитель бумажной продукции компания Oji Holdings объявила о скором прекращении производства детских подгузников. В компании это объяснили резким падением спроса на такую продукцию. В то же время представители Oji Holdings заявили, что освободившиеся производственные мощности компания использует для увеличения объемов выпуска гигиенических товаров для пожилых людей.
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