Названо количество погибших мирных жителей в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впервые за год озвучил число мирных жителей, погибших от обстрелов. По его словам, с начала войны в регионе умерли 120 человек, еще 651 житель получил ранения.
Среди погибших есть 11 детей, среди пострадавших — 51 ребенок. По словам Гладкова, некоторым детям в результате ранений ампутировали конечности.
Издание «7х7» подсчитало, что в Белгородской области погибло больше мирных жителей, чем озвучил Гладков, — 134 человека. Журналисты отмечают, что расхождение в цифрах может быть связано с тем, что губернатор учитывал только тех, кто погиб непосредственно от обстрелов. Однако в области есть люди, умершие от других последствий войны, пишет издание.
Например, одна женщина умерла во время эвакуации из Грайворона в марте 2023 года, о причинах ее смерти не сообщается. Другая — от инсульта во время обстрелов в марте 2024 года. Еще шесть человек погибли, подорвавшись на минах. Однако даже если учесть эти случаи, подсчеты «7х7» и губернатора все равно не совпадут, отмечают журналисты. При этом количество погибших от обстрелов детей совпало с подсчетами издания.
Последний раз Вячеслав Гладков говорил о количестве погибших в регионе мирных жителей в апреле прошлого года. Тогда он называл цифру в 30 человек.
По информации «7х7», всего с начала войны погибли как минимум 186 мирных жителей в Белгородской, Брянской, Курской областях и Краснодарском крае. Журналисты ведут подсчет, опираясь на официальные данные, публикуемые главами регионов. Также они изучают информацию в региональных и федеральных СМИ и в соцсетях. Часть имен журналистам сообщают близкие погибших.
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