Названо количество погибших мирных жителей в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впервые за год озвучил число мирных жителей, погибших от обстрелов. По его словам, с начала войны в регионе умерли 120 человек, еще 651 житель получил ранения.

Среди погибших есть 11 детей, среди пострадавших — 51 ребенок. По словам Гладкова, некоторым детям в результате ранений ампутировали конечности.

Издание «7х7» подсчитало, что в Белгородской области погибло больше мирных жителей, чем озвучил Гладков, — 134 человека. Журналисты отмечают, что расхождение в цифрах может быть связано с тем, что губернатор учитывал только тех, кто погиб непосредственно от обстрелов. Однако в области есть люди, умершие от других последствий войны, пишет издание.

Например, одна женщина умерла во время эвакуации из Грайворона в марте 2023 года, о причинах ее смерти не сообщается. Другая — от инсульта во время обстрелов в марте 2024 года. Еще шесть человек погибли, подорвавшись на минах. Однако даже если учесть эти случаи, подсчеты «7х7» и губернатора все равно не совпадут, отмечают журналисты. При этом количество погибших от обстрелов детей совпало с подсчетами издания.

Последний раз Вячеслав Гладков говорил о количестве погибших в регионе мирных жителей в апреле прошлого года. Тогда он называл цифру в 30 человек.

По информации «7х7», всего с начала войны погибли как минимум 186 мирных жителей в Белгородской, Брянской, Курской областях и Краснодарском крае. Журналисты ведут подсчет, опираясь на официальные данные, публикуемые главами регионов. Также они изучают информацию в региональных и федеральных СМИ и в соцсетях. Часть имен журналистам сообщают близкие погибших.

Читать еще Собака откусила часть лица четырехлетнему ребенку Хирургу удалось его восстановить. После этого его уволили из университета

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.