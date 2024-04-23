Священника обвинили в реабилитации нацизма из-за «иконы с бандеровцами»

На священнослужителя из Омской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) и нарушении права на свободу вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК). Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 57-летний священник нашел «стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма — бандеровцев» на фоне Святой Богородицы и установил его в трапезной храма, в котором он служит. Таким образом мужчина «выразил неуважение к обществу», считают в СК. Дома у священника провели обыск, в ходе которого изъяли носители информации.

В ФСБ считают, что служитель храма «распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой и превосходства украинского народа над русским». Из его квартиры изъяли материалы, «оправдывающие деятельность украинских националистических организаций в период Второй мировой войны».

Телеграм-канал Shot пишет, что речь идет о священнике Украинской грекокатолической церкви Игоре Максимове из Омска. По данным телеграм-канала, в прошлом году он разместил в своем приходе иконы с изображением Степана Бандеры. Это не понравилось посетителям и они обратились в полицию, сообщает Shot. Тогда силовики провели с Максимовым «профилактическую беседу», в ходе которой тот рассказал, что повесил иконы по указанию главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука. Иконы у него изъяли.

Во время обыска в рамках уголовного дела у Максимова нашли молитвенники на украинском языке и книгу по истории Украинской повстанческой армии, пишет Shot. Священник задержан.

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