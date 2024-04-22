Наводнение грозит Кургану радиационным заражением

В Курганской области в результате наводнения оказались затоплены скважины месторождения «Добровольное», где добывает уран одно предприятий «Росатома», Рядом с ней протекает река Тобол, ниже по течению которой находится город Курган. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на публикации правительства региона, видео местных жителей и слова местных экологов.

В частности, о затоплении скважин изданию рассказал бывший глава местного штаба Навального Алексей Шварц, занимавшийся до прихода в политику проблемами урановых месторождений в области.

Его слова подтверждает видео, опубликованное группой региональной экологической организации «Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения». На кадрах видно, что местность, где находятся скважины, залита водой. В публикации экологов отмечается, что наводнение смыло в реку Тобол радиоактивную грязь из старых опытных скважин.

Как утверждает Шварц, затопление месторождения неизбежно приведет к попаданию в реку раствора урана. «Урановая жила под землей находится не в саркофаге. Много лет рудное тело было ограждено глинистыми слоями и твердыми породами земли на глубине 400 метров. Для добычи урана пробурили сотни, а может уже и тысячи скважин до этого рудоносного тела, повредив естественный саркофаг. Сейчас все это попало в воду», — сказал он.

Об угрозе радиоактивного заражения «Агентству» также сказал эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, утечка приведет к повышению концентрации солей урана в реке Тобол. «Уран — альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно», — подчеркнул Ожаровский.

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