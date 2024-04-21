США могут впервые ввести санкции против батальона израильской армии

Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушение прав человека на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на три американских источника сообщает издание Axios.

По информации издания, если ограничения будут введены, батальон не сможет получать никакую помощь со стороны США, включая обучение своих солдат американцами. Источники Axios ожидают, что госсекретарь страны Энтони Блинкен объявит о санкциях в течение нескольких дней. Ограничения могут быть приняты на основе закона 1997 года, который запрещает США оказывать военную помощь или обучать военнослужащих при наличии достоверной информации о нарушениях прав человека.

Неназванный американский чиновник сообщил, что решение в отношении «Нецах Иегуда» принимается из-за инцидентов, произошедших до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Если санкции действительно будут введены, это станет первым случаем, когда США накладывают ограничения на израильскую армию.

Axios отмечает, что батальон был сформирован как специальное формирование для ультраортодоксальных солдат, которых не приняли ни в одно другое подразделение ЦАХАЛа. Все его члены — мужчины.

В конце 2022 года американский Госдепартамент начал расследование в отношении «Нецах Иегуда». Поводом стали несколько эпизодов насилия, которое солдаты батальона применили к мирным жителям Западного берега. В январе 2022 года члены «Нецах Иегуда» задержали 80-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада на КПП на Западном берегу. Мужчина отказался проходить проверку, после чего солдаты заковали его в наручники, заткнули ему рот и оставили лежать на земле на морозе. Через несколько часов Асад умер. В январе прошлого года «Нецах Иегуда» перебросили с Западного берега на Голанские высоты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил возможное введение санкций в отношении Армии обороны Израиля. «В то время, когда наши солдаты сражаются с террористами, намерение ввести санкции против одного из подразделений ЦАХАЛа — это верх абсурда и моральная низость. Правительство, возглавляемое мной, будет всеми силами противостоять этим шагам», — написал он в Х.

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