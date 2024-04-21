Из России депортируют задержанного во время концерта рэпера

Кировский районный суд Томска постановил депортировать из России рэпера Роберта Плаудиса («Платину») и оштрафовать его на четыре тысячи рублей. Музыканта обвинили в нарушении правил въезда в Россию (часть 2 статьи 18.8 КоАП), незаконной работе (часть 1 статьи 18.10 КоАП) и отказе от медицинского освидетельствования (часть 2 статьи 6.9 КоАП), сообщает «Российская газета».

У Плаудиса есть гражданство Латвии. Его задержали 19 апреля во время концерта в Томском клубе Face. В телеграм-каналах появилось видео задержания: группа силовиков, среди которых были бойцы СОБРа, поднялись на сцену клуба и увели музыканта. Позднее силовики отчитались, что на рэпера составили несколько административных протоколов.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждал, что на Плаудиса пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Та в ответ заявила, что в последние годы не отправляла обращений по поводу музыканта: «В 2021 году мы действительно обращались в МВД связи с пропагандой наркотиков в треке Платина и OG Buda. Только три года назад — это совсем не “недавно”, как это пишут СМИ», — написала Мизулина.

Плаудиса поместили в Центр временного содержания иностранцев, где он ожидает депортации. Телеграм-канал Shot пишет, что на суде он заявил, что не отказывался от медосвидетельствования. Рэпер просил не помещать его в изолятор и предлагал самостоятельно оплатить себе отель и билет на самолет из России.

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