В Подмосковье киллер застрелил бизнесмена

В Балашихе киллер несколько раз выстрелил в предпринимателя, а затем скрылся с места преступления. Его ищут силовики, сообщили в МВД по Московской области.
По информации Mash, убийца был одет во все черное и около получаса ждал свою жертву. Когда 60-летний бизнесмен подъехал на автомобиле марки Mercedes к дому на улице Свердлова, киллер подбежал к нему и сделал пять выстрелов в упор. Несколько раз он попал в грудь мужчины, а затем сделал контрольный выстрел в голову, после чего сбежал. Убегая убийца выбросил пистолет. Как пишет канал, по предварительным данным, это был газовый пистолет, переделанный в боевой.
По данным Mash, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Сообщается, что полиция объезжает ближайшие кварталы и изучает видео с камер наблюдения.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по двум статьям: «убийство» (часть 1 статьи 105 УК) и «незаконный оборот оружия» (статья 222 УК).
Телеграм-каналы Baza и Shot опубликовали запись убийства предпринимателя с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что киллер одетый в черную куртку с капюшоном начал стрелять, как только бизнесмен вышел из машины.
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