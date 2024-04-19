В Париже задержали угрожавшего взорвать иранское консульство мужчину

В Париже полицейские задержали мужчину, который, как сообщалось, проник на территорию иранского консульства со взрывным устройством и заперся там. Как передает местный телеканал BFM, после задержания взрывчатки у него не нашли.

Утром 19 апреля очевидцы сообщили в полицию о подозрительном мужчине, который вошел на территорию консульства Ирана в 16-м округе французской столицы. По их словам, при себе у неизвестного была граната или жилет со взрывчаткой.

В свою очередь, BFM уточняет, что, войдя в консульство, мужчина заявил, что у него с собой бомба и он «хочет отомстить за брата».

После этого район, где расположено здание консульства, был оцеплен, а к самой дипмиссии прибыли бойцы элитного полицейского подразделения BRI. Позже они задержали угрожавшего взорвать консульство мужчину, им оказался иранец 1963 года рождения. Взрывчатки при нем не нашли. Его мотивы устанавливают следователи.

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