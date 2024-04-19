Школьники избили одноклассницу под крики «Россия для русских»

В Москве школьники избили одноклассницу из-за национальности, сообщает «Азиаты России». Канал опубликовал видео избиения.

На кадрах юноша толкает в спину девочку азиатской внешности, та падает и начинает плакать. В это время автор ролика произносит: «Россия для русских, Москва для москвичей». «Снимаем плачущую хачиху», — комментирует он.

Далее в ролике показана драка другого одноклассника с той же девочкой. Она защищается и в какой-то момент ей удается схватить своего обидчика. После этого школьник, который первым толкнул девочку, кулаком ударил ее в область почки. Она упала на колени, снова начала плакать и задыхаться.

«Соничев, великое добивание», — комментирует удар автор видео, а затем спрашивает у других одноклассников, понравилось ли им шоу.

Все это время в классе находилась учительница. Она никак не вмешивалась в происходящее и лишь однажды произнесла: «Разнимите их». Заступиться за избитую девочку попыталась только одна из ее одноклассниц. «Ты что, охуел», — сказала она обидчику.

В закрытом телеграм-канале основателя экстремистского «Мужского государства» Владислава Позднякова была опубликована более полная версия того же видео. Ее продолжительность около полутора минут. Тогда как канал «Азиаты России» опубликовал лишь 40 секунд.

Более продолжительная версия ролика начинается с кадров активного обмена ударами между девочкой и ее одноклассником. Она держит его за воротник рубашки и наносит несколько ударов по голове. Он пытается отвечать ей тем же и попадает в нос.

В канале Позднякова утверждается, что девочка якобы сама провоцировала одноклассников и начала друку. Позже Поздняков без указания источников сообщил, что автор ролика по имени Игорь задержан. Он также опубликовал, как утверждается, его фотографию. На ней юноша демонстрирует нарисованные маркером на животе свастику и другие нацистские символы.

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