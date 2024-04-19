«Болезнь оленей-зомби» могла передаться человеку

Ученые из США предположили, что два американских охотника могли заразиться хронической изнуряющей болезнью (CWD) в результате употребления мяса зараженных оленей. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

Первый описанный в публикации случай зафиксировали в 2022 году у 72-летнего охотника, который употреблял мясо больных оленей. В последний месяц жизни у него начались судороги, мужчина стал более возбудимым и агрессивным. Также у него наблюдалась спутанность сознания. Несмотря на лечение симптомов, его состояние ухудшилось, и впоследствии он скончался.

Причиной смерти, по версии медиков, стала болезнь Крейтцфельда-Якоба (БКЯ) — заболевание, вызванное прионами, особым классом инфекционных агентов, и характеризующееся прогрессирующими психическими и умственными нарушениями. У больных БКЯ обычно наблюдаются судороги и шатающаяся походка. Как сообщает журнал, вторым заразившимся стал друг охотника, который тоже употреблял мясо оленей той же популяции. Он также умер от болезни Крейтцфельда-Якоба.

Авторы статьи уточняют, что из-за отсутствия детального анализа прионного белка, который вызвал болезнь, исключать хроническую изнуряющую болезнь в этих случаях нельзя. Пока причинно-следственная связь между употреблением мяса зараженных оленей и заражением болезнью Крейтцфельда-Якоба не доказана. По их мнению, необходимы дальнейшие исследования.

Хроническая изнуряющая болезнь — неврологическое заболевание, встречающееся у оленей, которое всегда приводит к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, из-за чего они становятся сонливыми и начинают спотыкаться. CWD называют «болезнью оленей-зомби», поскольку зараженные животные ведут себя нескоординированно, спотыкаются и пускают слюни. Распространение болезни сложно остановить из-за устойчивости возбудителей ко множеству внешних факторов, в том числе к радиации, обработке формальдегидом и высоким температурам.

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