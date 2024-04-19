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Следователям могут разрешить блокировать банковские счета до решения суда 

22:51 • 19.04.2024

МВД предлагает разрешить следователям и дознавателям до решения суда приостанавливать операции на банковских счетах граждан в случаях, которые «не терпят отлагательств». Об этом сообщает «Интерфакс». 

Предполагается, что следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора смогут принимать решение о приостановке банковских операций на срок не более 10 суток. За это время они должны будут получить решение суда об аресте имущества и счетов. 

Кроме того, МВД хочет разрешить следователям и дознавателям в рамках уголовных дел получать информацию о факте телефонных звонков. Сообщается, что силовики смогут прибегать к такой норме в «не терпящих отлагательств» случаях. 

Также МВД предлагает установить новые обязанности для операторов по переводу денежных средств и операторов связи. «Они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок», — пояснили в полиции.

При наличии технической возможности запросы будут направляться с помощью систем электронного документооборота. В таком случае операторы обязаны будут отвечать силовикам в течение 24 часов с момента поступления запроса. 

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