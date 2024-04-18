Православного священника и российского военного обвинили в убийствах и похищениях

Священник Станислав Дементеев, военнослужащий Минобороны Игорь Селютин и индивидуальный предприниматель Степан Морозов проходят подозреваемыми по делу об убийствах, похищениях людей и вымогательствах в составе преступной группировки (ОПГ). Об этом стало известно «Коммерсанту». Речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в 90-е.

Мосгорсуд рассмотрел жалобы защиты фигурантов дела на очередное продление их ареста. Адвокаты подозреваемых настаивали, что с момента совершения предполагаемых преступлений прошло более 26 лет, и просили отпустить их из-под стражи. Суд отказался это делать: фигуранты дела останутся под стражей как минимум до 6 июня.

По версии следствия, Дементеев, Селютин, Морозов и другие люди входили в ОПГ, состоящую из жителей Губкинского района Белгородской области. Неизвестный следствию человек создал ее в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Члены группировки за деньги убивали и похищали людей в период с 1997 по 2017 год. Источники «Коммерсанта» не раскрывают количество жертв, но говорят, что как минимум два тела до сих пор не найдены. Потерпевшими проходят два человека — женщина, чья национальность неизвестна, и гражданин Абхазии.

Один из лидеров ОПГ отправился на войну в Украине в качестве добровольца и погиб там, отмечает издание. На фронт также ездил военнослужащий Игорь Селютин (кроме российского у него также есть абхазское гражданство): его объявляли в розыск и нашли на передовой в армии, после чего арестовали. Адвокат Селютина на суде говорил, что его подзащитный воевал «в одной из самых боевых частей Минобороны — бригаде “Пятнашка”», которая действует в Донбассе много лет. По словам защитника, Селютин был снайпером и получил множество наград и благодарностей «за образцовое исполнение служебного долга и высокое профессиональное мастерство и успехи» на войне.

Ранее Селютин участвовал в операции в Кодорском ущелье в 2008 году и получил грамоту и медаль Абхазии «За освобождение Кодора». Адвокат назвал его «ответственным гражданином, исполняющим свой долг перед родиной».

Другой фигурант дела — Станислав Дементеев — является действующим священником Губкинской епархии РПЦ. В епархии «Коммерсанту» сообщили, что он временно совершал богослужения и требы в нескольких храмах Белгородской области, а в прошлом был клириком Северобайкальской епархии в Бурятии.

Суд не отпустил подозреваемых на свободу, сославшись на то, что они могут скрыться от следствия и суда в том числе в Украине, так как обладают «обширным преступным связям в криминальной среде».

Читать еще Детектив городского типа Участковый из уральского поселка хотел работать честно и привлечь полицейских к ответственности. Теперь его обвиняют в побоях

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.