Кадыров отчитал силовиков за задержание ехавшего без прав чеченского министра

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание главы чеченского МЧС Алихана Цакаева, который ехал без водительского удостоверения. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, силовики попытались «в грубейшей форме» задержать Цакаева несмотря на то, что тот «не совершал грубого нарушения». «У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», — написал глава Чечни.

Он призвал «с треском гнать» из силовых структур сотрудников, остановивших Цакаева. «Они не должны носить и марать форму блюстителя», — сказал он. Кадыров призвал власти Дагестана обратить внимание на произошедшее и «принять меры».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Цакаева жестко задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Дагестане 14 апреля. Телеграм-канал опубликовал ролик, на котором видно, как несколько силовиков вытаскивают Цакаева из черного внедорожника и кладут его лицом на асфальт. Источник Baza сказал, что поводом задержания стало то, что у Цакаева не было с собой документов. Отправлять его на медосвидетельствование не стали и через некоторое время отпустили.

Телеграм-канал Readovka писал, что поводом для задержания стало то, что автомобиль Цакаева ехал по встречной полосе и отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. Канал также утверждал, что автомобиль Цакаева пытался наехать на силовиков. Readovka отмечала, что глава чеченского МЧС был пьян.

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