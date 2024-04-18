Российских чиновников перестали выпускать даже в «дружественные» страны

Федеральная служба безопасности еще сильнее ужесточила правила выезда за границу для российских чиновников. Об этом со ссылкой на девять источников сообщает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что на некоторых чиновников оказывают давление, чтобы они вообще не покидали Россию. Негласный запрет на поездки распространяется даже на «дружественные» страны, которые не вводили против Москвы санкции.

По словам источников Reuters, ограничения на выезд разнятся в зависимости от министерств и ведомств. Например, депутатам и сотрудникам Госдумы запрещены любые поездки за рубеж — им не выдают соответствующие разрешения. «Я даже не могу поехать в Минск», — сказал один из собеседников агентства в нижней палате парламента.

Сотрудникам Минфина можно ездить за границу исключительно в командировки. Минэнерго выпускает своих людей из России по усмотрению начальства. Выезжать за пределы страны запрещено всем, кто имеет какой-либо доступ к государственной тайне. Один из источников Reuters в госкомпании рассказал, что загранпаспорта таких людей хранятся в специальном отделе под замком.

Сотрудники администрации президента более свободны в перемещениях, говорят источники агентства. За рубеж могут выезжать и сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, но только в 14 стран. Среди них — Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Источники Reuters рассказали, что ограничения введены из-за опасений ФСБ о том, что за границей у чиновников могут выведать государственные тайны. Также Федеральная служба безопасности беспокоится, что чиновников могут задержать и выдать Западу. Из-за этого российских госслужащих стали хуже выпускать даже в Китай, сказал собеседник агентства.

По словам одного из источников Reuters, проблемы могут возникать и у тех чиновников, чьи родственники находятся за рубежом: коллега одного из собеседников агентства был вынужден уволиться после того, как начальству стало известно, что его сын учится в США.

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