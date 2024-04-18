Аргентина захотела стать партнером НАТО после отказа от участия в БРИКС

Аргентина подала заявку в НАТО с просьбой предоставить ей статус глобального партнера альянса. Об этом сообщил министр обороны страны Луис Петри после встречи с заместителем генсекретаря Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Мы продолжим работать над восстановлением связей, чтобы модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», — написал Петри.

Издание La Nacion отмечает, что статус глобального партнера НАТО позволил бы Аргентине разместить своего военного атташе в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Таким образом Аргентина может стать «частью клуба» с возможностью обмена военными из других стран. На сайте НАТО говорится, что глобальные партнеры альянса могут обмениваться идеями, получать консультации по укреплению оборонных институтов и сотрудничать в области науки.

Единственная страна Латинской Америки, у которой на данный момент есть статус глобального партнера НАТО, — это Колумбия. Она присоединилась к альянсу в этом качестве в 2018 году. Среди других глобальных партнеров НАТО значатся Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Австралия, Монголия, Пакистан, Ирак и Афганистан.

В конце прошлого года Аргентина отказалась вступать в БРИКС, куда ее пригласили наряду с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ. Президент страны Хавьер Милей назвал вступление в объединение «нецелесообразным». Вместе с Аргентиной вступать в БРИКС отказалась Саудовская Аравия, остальные страны приглашение приняли. В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, объединение было создано в рамках Петербургского экономического форума в 2006 году.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков назвал сотрудничество Аргентины с НАТО «вызывающим сожаление». «Безопасности данный шаг никому не добавит», — сказал он. При этом Россия не станет «перетряхивать всю повестку дня с Аргентиной» из-за этого, добавил Рябков.

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