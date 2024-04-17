В сети пройдет первый в мире конкурс красоты среди ИИ-моделей

Онлайн платформа Fanvue объявила о приеме заявок на первый в своем роде конкурс красоты «Мисс-ИИ». Соревнование пройдет онлайн в рамках программы World AI Creator Awards в мае 2024 года.

В конкурсе примут участие модели, созданные с помощью искусственного интеллекта. Участниц будут оценивать по трем параметрам: внешность, технические навыки, которые были использованы создателями моделей, а также популярность в интернете. В последний пункт входит взаимодействие с подписчиками, темпы роста аудитории и присутствие в соцсетях, например, в инстаграме.

Кроме того, жюри задаст моделям несколько вопросов и оценит их эрудицию, как на классическом конкурсе красоты.

Организаторы конкурса отмечают, что принять участие в соревновании смогут только полностью сгенерированные нейросетью модели. Дипфейки и другие работы с частичным использование ИИ приниматься не будут. При этом авторы могут использовать любые инструменты и генераторы ИИ. Также создателю модели должно быть не менее 18 лет.

В состав жюри вошли предприниматель и консультант по связям с общественностью Эндрю Блох и главный судья конкурса «Мисс Великобритания» Салли-Энн Фосетт. Кроме того, судить конкурсанток будут две ИИ-модели Айтана Лопес и Эмили Пеллегрини.

Итоги конкурса объявят 10 мая. Победительница получит приз в размере пяти тысяч долларов. Ее создателю предоставят доступ к программе наставничества Imagine Education стоимостью три тысячи долларов, а также выделят средства на PR-кампанию в размере еще пяти тысяч долларов. Для второго и третьего места также предусмотрены денежные призы.

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