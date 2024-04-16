Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине с помощью роликов в ТікТок

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в сети стали появляться ролики, якобы записанные украинцами, которые уклоняются от военной службы. В видео они рассказывают о своей счастливой жизни за границей.

Как утверждает ГУР, ролики появились в ТікТок и в других соцсетях. В этих видео звучат «народные» песни, основной посыл которых — восхваление и романтизация уклонения от армии.

По данным ведомства, ролики быстро набирают просмотры и пользовательские комментарии, как одобряющие, так и осуждающие. Это помогает продвигать пропагандистский контент и охватывать большую аудиторию.

В ведомстве считают, что синхронная публикация песен и видео, «героизирующих» уклонистов, свидетельствует о целенаправленной информационной атаке со стороны России. ГУР отмечает, что большинство публикаций распространяются анонимными авторами, а их продвижению способствуют фермы ботов.

Как пишет ГУР, «информационно-психологическая операция» направлена на усиление разрозненности в украинском обществе и дискредитацию образа защитника любыми способами. «Указанная ИПСО (информационно-психологическая спецоперация — прим “Холода”) — классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклоняющиеся". Цель таких действий врага — сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния», — пояснили в ГУР.

Недовольство мобилизацией в Украине возросло на фоне принятия Верховной Радой нового мобилизационного закона. Украинские политики и военные, в числе прочего, раскритиковали отсутствие пункта о демобилизации и установленных сроков службы.

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