Макрон превратился в главного «ястреба» Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон все настойчивее требует вооружить Украину и подготовить Евросоюз к войне. Жесткая риторика и непоследовательность в словах и действиях не дают ему переубедить ни граждан Франции, ни лидеров Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

На встрече с союзникам в Версальском дворе президент принципиально отказался исключать из повестки вопрос отправки французского спецназа в Украину. Таким образом Макрон якобы хотел поставить перед Москвой «стратегическую дилемму» и призвать союзников отправлять больше военной помощи Украине. Его предложения и высказывания столкнулись с критикой среди лидеров ЕС, а Кремль предупредил о неизбежности конфликта в случае введения войск НАТО в Украину.

При этом мобилизационный ресурс Франции, как отмечает Bloomberg, сильно ограничен и не может сравниться с Россией. В то время как Россия может дополнительно призвать до 1,15 миллиона человек на войну, Франция ограничена 200 тысячами человек. Более того, несмотря на заявленный призыв в 16 тысяч человек в год, в прошлом году там призвали только три тысячи.

Призывы Макрона к союзникам больше помогать Украине и резкие высказывания столкнулись с критикой Евросоюза. В то время как Германия отправила Киеву военной помощи на 22 миллиарда евро, объем французской помощи составил лишь два миллиарда. По мнению неназванного высокопоставленного чиновника из Польши, громкими высказываниями Макрон пытается компенсировать недостаток реальной помощи Украине от Франции.

Жесткие высказывания Макрона по поводу военной помощи столкнулись с критикой и внутри страны. Так, большинство французов выступили против отправки войск в Украину. Доля населения, выступающая за продолжение военной помощи Украине, сокращается — в 2022 году решение помочь Украине поддерживали 82%, а сейчас, согласно опросам Французского института общественного мнения, — около 58%. Социологи объясняют это усталостью французского населения от войны.

Несмотря на критику, президент Франции пытается перехватить инициативу в вопросах европейской безопасности и приписывает себе их решение. Так, он выступил с речью на заводе по производству пороха в Дордоне. «Европа думает о собственной безопасности. В последние годы произошла настоящая революция [в вопросах безопасности] — и это революция, которую ведет вперед Франция», — сказал он.

Двусмысленности, как пишет Bloomberg, действиям Макрона добавляет то, что на фоне его резких высказываний Франция возобновляет контакты с Россией. В начале апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Французская сторона утверждает, что министры говорили о теракте в московском «Крокус Сити Холле» и не причастности к нему Украины. В то же время в Москве заявили, что министры якобы обсуждали возможные мирные переговоры между Россией и Украиной.

Кроме того, Франция пригласила Россию на мероприятие по поводу 80-летия высадки войск в Нормандии, которое пройдет в начале июня. В оргкомитете уточнили, что французская сторона пригласила именно Россию, а не президента Владимира Путина. Русская служба Би-би-си отмечает, что Россию впервые пригласили на мероприятие с участием глав западных государств после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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