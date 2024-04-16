Дубай затопило

На Объединенные Арабские Эмираты обрушился мощный ливень, в результате чего крупнейший город страны Дубай оказался парализован. Там затопило первые этажи домов, торговые центры, дороги и метро, а местный аэропорт временно приостановил прием рейсов.

Во вторник в Дубае выпало около 120 миллиметров осадков. Как отмечает Sky News, это годовая норма для региона. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно полузатопленные автомобили, пытающиеся проехать по городу. СNN отмечает, что некоторые водители были вынуждены бросить свои машины, так как дороги превратились в реки.

Аэропорт Дубая — один из самых загруженных в мире — на 25 минут прекратил принимать самолеты. Sky News называет его взлетно-посадочную зону похожей на озеро. Аэропорт отменил несколько десятков вылетающих и прибывающих рейсов, три самолета были перенаправлены в другие города. Несмотря на погодные условия, вылетающие рейсы по-прежнему выполняются, заявили в аэропорту. О переносе нескольких рейсов, которые должны вылететь из Дубая, сообщил «Аэрофлот».

Фото: Abdel Hadi Ramahi/Reuters

Телеграм-канал Mash опубликовал видео из крупнейшего торгового центра города «Дубай Молл». На кадрах видно, что пол в ТЦ покрыт слоем воды. По данным Khaleej Times, из-за неработающего метро там оказались заблокированы несколько сотен человек. Mash пишет, что у торгового центра образовалась большая очередь из желающих уехать на такси.

Также Mash утверждает, что потоп коснулся в том числе площадки криптоконференции Blockchain Life, на которой должен был выступить основатель Telegram Павел Дуров. На опубликованном ролике видно, как люди пытаются избавиться от воды, заливающей пространство.

В Дубае также затопило несколько станций метро: для пассажиров запустили дополнительные автобусные маршруты. Помимо дождя в городе бушует сильный ветер. Национальный метеорологический центр ОАЭ предупреждает, что его порывы достигают 70 километров в час. Associated Press отмечает, что из-за урагана по всей стране закрыли школы, а госслужащих перевели на удаленный формат работы. «Коммерсантъ» пишет, что власти страны отменили все футбольные матчи, которые должны были состояться во вторник.

Дожди также прошли в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Омане. В последнем в результате непогоды погибли по меньшей мере 18 человек, включая 10 детей.

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