Российский МИД назвал удар Ирана по Израилю самообороной

Пресс-служба МИДа опубликовала заявление по поводу атаки Ирана на Израиль. В нем ведомство выразило озабоченность в связи с эскалацией конфликта и отказалось осудить действия Ирана.

В заявлении ведомства говорится: «По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила».

МИД также призвал стороны конфликта к сдержанности и заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем «зачастую подогревается безответственными провокационными действиями».

Иран выпустил более 300 дронов и ракет вечером 13 апреля. После атаки страны G7 осудили действия Ирана. Как пишет CNN, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что перехват израильских ракет — это победа Израиля на данном этапе конфликта.

Эту же позицию озвучил представитель Белого дома Джон Керби: «Это был невероятный успех, действительно доказавший военное превосходство Израиля и, что не менее важно, его дипломатическое превосходство». Он также подчеркнул, что способность Израиля сократить ущерб от атак говорит о том, что Иран не является «военной державой, на которую он претендует».

В ходе телефонного разговора Байден также заявил, что нет необходимости в ответном ударе со стороны Израиля. Аналитик CNN Барак Равид сообщил, что израильские министры Бени Ганц и Гади Айзенкот выступали за немедленные действия, но разговор с Байденом убедил Нетаньяху отложить удар.

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