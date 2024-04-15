Убийца в Сиднее сознательно выбирал жертвами женщин

Джоэл Каучи, напавший на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее, специально выбирал женщин в качестве жертв. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

В результате нападения погибли шесть человек, пятеро из них — женщины. По словам комиссара полиции Нового Южного Уэльса Карен Вебб, нападавший сосредоточился именно на них. Единственным погибшим мужского пола оказался эмигрант из Пакистана, охранник ТЦ Фараз Тахир. Вебб сообщила, что полиции неизвестно о мотивах преступника.

Ранее местные власти связали нападение с психическими расстройствами Каучи. По словам его отца, Каучи недавно прекратил прием лекарств от психических заболеваний. «Для вас он чудовище. Для меня он был очень больным мальчиком», — рассказал отец. По его мнению, Каучи не мог построить отношения с девушками: «У него не было социальных навыков, и он был расстроен до потери рассудка».

Джоэл Каучи переехал в Сидней из соседнего Квинсленда. Там он уже попадал в поле зрения полиции, однако его не арестовывали и не привлекали к ответственности.

Полиция сообщила о проведении обыска в небольшом складском помещении, которое арендовал преступник. Однако там не нашли доказательств подготовки нападения. По данным сотрудников полиции, Каучи вел странствующий образ жизни, в последнее время спал в своей машине и лишь изредка поддерживал связь с матерью.

Нападение в торговом центре в Сиднее произошло в субботу около 16 часов по местному времени, полиция застрелила Каучи. В результате нападения восемь человек оказались в больнице, в том числе восьмимесячная девочка. Полиция создала отдельную группу для расследования и заявила, что оно может продлиться несколько месяцев.

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