Сербия закупит истребители у Франции в обход России

Сербия собирается подписать крупную сделку с Францией по закупке 12 истребителей Rafale, произведенных компанией Dassault Aviation. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, правительство Сербии планирует потратить на истребителей около трех миллиардов евро. Анонимный представитель сербского министерства обороны сообщил Financial Times, что сделка «согласована более чем на 90 процентов», но обеим сторонам еще предстоит согласовать финансовые условия. Помимо истребителей, в контракт вошли радары и ракетные системы.

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с Эммануэлем Макроном заявил: «Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции <...> Мы полны решимости закупить новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности».

Ранее Сербия закупала самолеты в России. В списке вооружений страны значились 14 самолетов МиГ-29.

Журналисты Financial Times связывают сделку с войной в Украине. По их словам, после начала полномасштабного вторжения Вучич «разочаровал европейские столицы, отказавшись присоединиться к западным санкциям против режима Владимира Путина». Однако «по мере усиления давления со стороны Европы и США» Сербия стала отправлять военную помощь Украине, а также закупать оружие, произведенное европейскими компаниями.

Представитель Минобороны Сербии в разговоре с Financial Times заявил, что война в Украине «ускорила диверсификацию». Он также считает, что заключать контракты на поставку вооружения с Россией сегодня невозможно.

Эммануэль Макрон после встречи с Вучичем рассказал: «Наши экономические отношения получили настоящий импульс… и мы можем пойти дальше». По его словам, обсуждения оборонных контрактов и энергетических проектов «являются признаком политического доверия и желания расширять наши отношения».

Financial Times отмечает, что Макрон хочет, чтобы Сербия предприняла дальнейшие шаги в направлении Запада, в том числе путем признания государственности Косово. «Для Сербии важно продолжать делать свой европейский выбор конкретным, например, путем согласования наших решений по внешней политике», — добавил президент Франции.

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