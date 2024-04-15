Сотрудники полиции избили мужчину и оставили его у подъезда

Двое полицейских избили мужчину в городском округе Шатура и оставили его у подъезда жилого дома. Об этом сообщил местный телеграм-канал «Шатурский край — столица мира».

Происходящее снимал на видео местный житель, который прислал его в телеграм-канал. Он сообщил, что нападение произошло 14 апреля около 23:30 по местному времени.

По словам очевидца, на видео попала лишь часть избиения. Сотрудники полиции избили ногами мужчину рядом со служебной машиной. После этого они уехали с места происшествия, оставив мужчину лежать на асфальте. Как утверждает собеседник телеграм-канала, пострадавший «долго лежал и стонал от боли, пока не смог подняться и заползти в подъезд».

Полиция Подмосковья начала служебную проверку по факту нанесения побоев. Ее проведение поручено Управлению собственной безопасности МВД.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила: «В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками Главного Управления МВД России по Московской области была выявлена видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в г.о. Шатура <...> Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Как утверждает местный порта Regions.ru, замглавы администрации Шатуры Владимир Широков уже прокомментировал произошедшее и заявил, что личности полицейских установлены.

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