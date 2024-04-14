США обвинили Китай в военной помощи России и призвали ЕС усилить санкции

США обвинили Китай в поставках двигателей для крылатых ракет и дронов, а также оборудования для баллистических ракет в Россию. Вашингтон призывает Брюссель усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин, чтобы тот прекратил поставки. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает Financial Times.

По словам собеседников издания, в 2023 году 90% импортированных в Россию чипов для производства танков, ракет и самолетов поступили из Китая. Они рассказали, что несколько китайских компаний, включая Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology и Hikvision, поставляли оптические компоненты для российских танков, бронетехники и других вооружений. Кроме прочего, Вашингтон обвинил в поставках техники в Россию одну из крупнейших в этой сфере китайских компаний Dalian Machine Tool Group.

Также китайские предприятия, вероятно, поставляют России нитроцеллюлозу, которая используется для изготовления взрывчатки, говорят источники FT. По их словам, это позволило Москве быстро нарастить производство критически важных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды.

«Эти материалы заполняют важнейшие пробелы в российском оборонном производственном цикле. В результате Россия наращивает военное производство в наибольших масштабах со времен Советского Союза, причем быстрее, чем мы предполагали, когда конфликт только начинался», — сказал FT неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Источники издания также отметили, что российские и китайские специалисты совместно производят дроны на территории России. Также Пекин помогает Москве расширять ее возможности в космосе и предоставляет ей свои спутниковые снимки.

Бывший главный аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер отмечает, что масштабы российско-китайского военного сотрудничества оказались гораздо серьезнее, чем оценивалось ранее. По его мнению, новые данные позволяют говорить о том, что руководство КНР согласовало целую программу помощи России в этой войне. «В начале конфликта Россия потеряла доступ к жизненно необходимому оборудованию из Европы, и Китай предпринял шаги, чтобы восполнить этот пробел», — сказал Уайлдер.

FT отмечает, что после начала войны в Украине Вашингтон ввел санкции в отношении более сотни китайских компаний. В то же время Китай относительно свободно продолжает торговое сотрудничество с Европой: под санкции ЕС попали лишь три китайских предприятия. США просят, чтобы Евросоюз активнее использовал экономические инструменты для давления на КНР.

В Пекине растет уверенность в том, что его поддержка Москвы не поставит под угрозу экономические отношения с Брюсселем. Для него важно сохранить торговое сотрудничество с Евросоюзом, поэтому он с беспокойством воспримет любое усиление давления, считают источники FT. По словам одной из собеседниц издания, санкции со стороны ЕС против Китая могли бы стать существенной причиной для пересмотра его отношений с РФ.

14 апреля с визитом в КНР прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Как отмечает ABC News, его поездка связана с растущим экономическим напряжением между Европой и Китаем, а также с разногласиями по поводу войны в Украине. Незадолго до отъезда Шольца в Китай высокопоставленный немецкий чиновник сообщил FT, что Берлин «очень обеспокоен» поставкой Китаем в Россию товаров, которые та использует в военных целях.

Читать еще Гайд по релокации во Вьетнам Как переехать в азиатскую страну с низкими ценами и комфортным уровнем жизни

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.