Ментальные проблемы часто влияют не только на самого человека, но и на партнеров, друзей или родственников. Неумение справляться с расстройством или нехватка знаний о нем может стать причиной ссор или даже расставания. По просьбе «Холода» клинический психолог и создательница телеграм-канала «Море волнуется, а ты — нет» Галина Петракова рассказывает, как сохранить и даже улучшить ваши отношения с человеком, у которого есть тревожное расстройство.

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Тревожные расстройства — одно из наиболее распространенных психических состояний (более 60 миллионов человек в ЕС по оценке исследователей), которые могут значительно снижать качество жизни. У людей возникают пугающие мысли, в которых легко увязнуть, и крайне дискомфортные эмоциональные состояния. Они могут бояться задач и действий, которые кажутся другим очень простыми, или избегать их. Тревога может быть разной, от умеренной до изнурительной, и ее последствия тоже различаются.

Однако она влияет не только на человека, который ее испытывает. Его близкие (партнеры, супруги, родственники, друзья) тоже оказываются в это вовлечены, и степень вовлечения прямо пропорциональна близости между людьми. Например, исследования показали, что тревожные расстройства у одного партнера вызывают неудовлетворенность браком у супругов.

Вот некоторые проблемы, с которыми могут сталкиваться близкие людей, у которых есть тревожное расстройство:

Снижение психологического благополучия. Часто из-за особенностей эмоционального состояния одного из партнеров другому приходится нести большую часть эмоционального и бытового груза в отношениях. Это может быть планирование совместных встреч, поход за продуктами и уборка дома, воспитание детей, оказание общей эмоциональной поддержки.

Качество социальной жизни. Иногда люди с тревожным расстройством избегают людных мероприятий и встреч, что может вызвать трудности у их партнера, который ценит времяпрепровождение с другими.

Финансовая нагрузка. Это возникает у партнеров с общим бюджетом. Если тревога мешает одному из них найти работу или удержаться на ней, другому может потребоваться работать больше, чтобы компенсировать нехватку денег.

Близким людей, которые испытывают тревогу, очень важно заботиться о себе. Есть несколько принципов, которые помогут сохранить отношения и себя в них.

Изучите, как тревога влияет на ваши отношения

По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, люди с генерализованным тревожным расстройством реже считают себя состоящими в «здоровых и поддерживающих» отношениях. Они отмечают, что часто их партнер не понимает, через что они проходят или почему обычные задачи могут быть для них сложными. Это можно отнести и к отношениям с родственниками и друзьями.

Часто страдания «другой стороны» кажутся людям надуманными и преувеличенными. При этом хроническая тревога может вызвать серьезные трудности — от проблем со сном до постоянного чувства напряжения или истощения. Поэтому, прежде чем предпринимать что-либо, важно разобраться, как тревога влияет на жизнь человека и на ваши отношения, требуется ли ваша помощь и можете ли вы сделать что-то, чтобы облегчить состояние близкого.

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Можно начать с разговора о том, что происходит с человеком, с какими проблемами он сталкивается. Например, вы можете выяснить, что ваш партнер страдает от бессонницы и поэтому не остается у вас на ночь, или что друг не может приехать в гости из-за страха панических атак в транспорте. В подобных разговорах лучше отказаться от языка психиатрии, диагнозов и симптомов и стараться не навешивать ярлыки. Например, человеку может быть комфортнее говорить, что он испытывает стресс, а не симптомы расстройства.

Учитесь замечать симптомы и триггеры тревоги

Какой бы ни была природа расстройства, важно научиться замечать симптомы. Это могут быть физические проявления — потоотделение, тошнота, боль в животе, учащенное дыхание, слабость или, наоборот, мышечное напряжение; эмоциональные — паника, страх, неконтролируемое беспокойство; когнитивные — неспособность сосредоточиться, катастрофизация; поведенческие — избегание ситуаций и мест, которые провоцируют тревогу.

Например, у человека с агорафобией тревога может быть вызвана толпой людей вокруг него, а человек с социальным тревожным расстройством может бояться и взаимодействий один на один.

Помогите близкому обратиться за лечением и окажите посильную помощь

Это может быть как совет пойти на консультацию к психиатру или клиническому психологу, так и имена и контакты конкретных специалистов, центров и даже терапевтических направлений, которым вы доверяете. Однако не стоит самостоятельно записывать человека на консультацию или связываться со специалистами: важно сохранить необходимый ему уровень свободы.

При этом (если у вас есть достаточно времени, энергии и эмоциональных ресурсов) вы можете совместно изучить тревогу, ее виды и причины, обсудить разные доказательные методы терапии, их преимущества и недостатки. Совместное психообразование может быть очень полезно как для близкого, так и для отношений.

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В некоторых случаях специалисты могут привлекать близких для участия в терапии (обычно речь идет о супругах), чтобы дома у человека была более качественная поддержка. В этом случае работа строится так: «мы втроем — клиент, партнер, терапевт — команда против тревожного расстройства».

При этом, даже если вы хорошо осведомлены о лечении, которое проходит человек, старайтесь не вставать в терапевтическую позицию. Не разговаривайте с партнером так, как это мог бы сделать психотерапевт, и не предлагайте лекарства или техники психотерапии. Пусть рекомендации по лечению дает профессионал, ваша роль — иная: и она не менее, а, возможно, намного более важна.

Признавайте эмоции близкого человека и свои

Валидация — важнейший способ улучшить качество жизни человека с практически любым ментальным расстройством. Признание того, что чувствует ваш близкий, помогает ему ощутить поддержку, что облегчает тревогу.

Эмоциональное подтверждение чьего-то опыта не равно тому, что вы полностью соглашаетесь с ним. Вам не нужно соглашаться с реакциями человека и его восприятием ситуации, но важно признать их реальность в данный момент (даже если вам они кажутся иррациональными).

Сделать это можно такими фразами:

«Я вижу, как тебе тяжело».

«Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь сейчас».

«Представляю, как эта ситуация тебя расстраивает!»

«Я рядом».

Признавайте и свои эмоции тоже. Поведение близкого может вас злить, разочаровывать или печалить — ваши эмоции тоже нормальные и валидные.

Поддерживайте в изменениях, но не торопите

Стремление побыстрее «вылечить», «исправить», «сделать нормальным» человека (особенно если он уже начал терапию и делает успехи) объяснимо, но может иметь обратный эффект. Мы злимся, что близкий не соответствует нашим ожиданиям, и иногда давим на него («Почему ты просто не можешь этого сделать? В чем твоя проблема?»). Это не поможет преодолеть тревогу, а, скорее всего, наоборот, покажется человеку грубостью и обесцениванием.

Вы можете мягко поддерживать партнера. Например, сказать: «Вы с терапевтом обсуждали, как важно почувствовать дискомфорт и прожить его. Если ты решишь пойти на это, я с радостью присоединюсь. Я уверен, что ты справишься».

«Я-сообщения» — основа коммуникации

Вместо того чтобы говорить близкому, что он или она должны чувствовать, думать или делать, попробуйте делиться своими чувствами, ощущениями, наблюдениями и задавать вопросы. Например, вместо «Тебе нужно успокоиться» — «Я вижу, что ты волнуешься. Нужна ли моя помощь? Могу я что-то сделать, чтобы тебе стало легче?». Подобное смещение акцента с реакций человека на вашу готовность сопереживать и помогать может облегчить тревогу близкого.

Выстраивайте личные границы

Поддерживать отношения — романтические, дружеские, семейные — с человеком, который постоянно испытывает интенсивную тревогу, бывает очень непросто.

Однако важно помнить, что доброта и любовь к партнеру не требуют от вас игнорировать собственные потребности и ценности. Если человек полагается в решении своих проблем исключительно на вас, в долгосрочной перспективе это приведет к повышению его тревоги и вашей усталости от отношений.

Признайте ваши потребности и ценности — и уважайте их. Например, вы хотите пообщаться с друзьями, но у партнера такие встречи пока что вызывают тревогу. Объясните ему, что для вас это важно и что вы хотели бы проводить время с друзьями, даже если партнер не сможет присоединиться.