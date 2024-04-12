США и Россия могут договориться об обмене заключенными

США и Россия используют конфиденциальный канал для обсуждения вопроса обмена заключенными. Под обмен могут попасть журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

О диалоге между странами рассказал ТАСС заместитель главы МИД Сергея Рябов: «Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу, я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят».

The Wall Street Journal отмечает, что в офисе специального посланника президента США по делам заложников отказались комментировать высказывания Рябкова.

Журналисты утверждают, что Россия может согласиться на сделку в случае участия в обмене офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в Германии по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

The Wall Street Journal пишет, что в феврале 2024 года Путин продемонстрировал готовность к обмену Гершковича, если Москва и Вашингтон достигнут соглашения. Тогда Путин отказался назвать сроки сделки.

В конце 2023 года Пол Уилан обвинил правительство США в бездействии: «Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!»

В марте стало известно, что Путин обсуждал обмен Алексея Навального в день его гибели. Журналист Христо Грозев тогда назвал действия Путина «прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом», чтобы добиться принципиального согласия Германии на обмен Красикова, но обменять его на кого-то другого.

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