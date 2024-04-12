Швейцарские активисты предложили отменить санкции против России

Активисты в Швейцарии передали чиновникам в Берне петицию, в которой они предлагают запретить стране присоединяться к экономическим санкциям и вводить ограничения на торговлю. Об этом пишет Financial Times.

Так называемую «инициативу о нейтралитете» предложила правая Швейцарская народная партия. Инициатива предусматривает поправки к конституции, которые более точно зафиксируют определение нейтрального статуса Швейцарии по отношению к мировой политике.

Изменения могут запретить Швейцарии вступать в любой военный союз, если она сама не подвергнется нападению. Также страна не сможет вводить любые виды санкций или присоединяться к уже существующим ограничениям. Financial Times отмечает, что такое предложение появилось на фоне присоединения Швейцарии к санкциям Евросоюза против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Исключением может стать только предоставление мандата Советом Безопасности ООН.

В заявлении Правой народной партии говорится: «Если бы все государства вели себя как Швейцария, не было бы войны». Представители партии считают, что санкции против России «ставят под угрозу внутренний мир и стабильность» Швейцарии..

Financial Times отмечает, что поскольку Россия обладает правом вето при любом голосовании в Совете Безопасности, принятие «инициативы о нейтралитете» гарантировало бы Швейцарии статус постоянного убежища для финансовых и торговых интересов Москвы.

У «инициативы о нейтралитете» уже появились противники: например, представительница партии Зеленых Кристин Бадерчер заявила, что инициатива «выгодна диктаторам и военным преступникам и вредит безопасности Швейцарии».

Сбор подписей за инициативу начался еще в 2022 году. Активисты должны были собрать 100 тысяч подписей за 18 месяцев. К апрелю 2024 года они собрали на 30 тысяч подписей больше. Financial Times пишет, что предложение почти наверняка будет принято правительством в ближайшие несколько месяцев.

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