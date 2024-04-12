Катынский расстрел сравнили с «фейками» о Буче

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что Катынский расстрел и убийства мирных жителей в Буче схожи, а украинские СМИ используют ту же методологию, что и нацисты, чтобы распространять «фейки». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Директор РВИО считает, что события в Катыни и Буче схожи «по своей провокационной сущности». По его словам, единственная разница заключается в том, что во время Второй мировой войны провокации устраивал нацистский режим, а во время войны в Украине — «киевский неонацистский режим».

«Провокации, которые проводит сегодня киевский режим, как, например, провокация в Буче, когда подложили специально трупы, привели корреспондентов, развернули информационную пропаганду, — это очень похоже на то, что немцы делали в Катыни. Также подложили трупов, также привели подконтрольную международную комиссию, и там были десятки журналистов, которые под контролем немцев освещали, пропагандировали все это», — сказал Мягков.

11 апреля УФСБ Смоленской области рассекретила документы, в которых якобы говорится о фальсификации «Катынского дела». Как пишет ТАСС, в документах содержится информация о том, что польские военнопленные были расстреляны немецкими солдатами, а не сотрудниками НКВД.

В одном из опубликованных документов говорится, что «немцы проводили усиленную провокационную пропаганду среди поляков, направленную на обострение взаимоотношений между поляками и советским правительством».

В 2010 году Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, сказал, что в Катыни погибли попавшие под сталинские репрессии советские граждане, а также пленные польские офицеры, расстрелянные по приказу 1940 года, и военные советской армии, расстрелянные нацистами.

Как пишет «Коммерсантъ», ответственность за расстрел польских офицеров СССР признал только накануне своего распада. Тогда ТАСС опубликовал сообщение, в котором возложил вину на наркома внутренних дел Лаврентия Берию. До этого советское правительство называло сообщения о расстреле военных в Катыни «гнусными измышлениями немецко-фашистских палачей» и попытками «раздуть клеветническую выдумку геббельсовской пропаганды о так называемом катынском деле».

В 1992 году Борис Ельцин рассекретил приказ 1940 года о расстреле поляков, а также записку председателя КГБ Александра Шелепина, адресованную Никите Хрущеву. В ней Шелепин рекомендовал уничтожить дела поляков, поскольку, по его словам, они не представляли исторического интереса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.