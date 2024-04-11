Самый северный регион Норвегии попросил два дополнительных часа в сутках

Мэр норвежского города Вадсе, находящегося за полярным кругом недалеко от границы с Россией, Венче Педерсен попросила у Еврокомиссии разрешения на создание часового пояса с 26-часовым днем. Об этом пишет Politico.

В своем письме к Европейской комиссии, которая подтвердила получение запроса, мэр просит дать указание норвежским властям одобрить создание нового пояса. Свое предложение она объяснила уже имеющимся укладом жизни в регионе: «Мы не бежим за автобусами или поездами, нам не приходится долго добираться до работы. Мы очень довольны жизнью в той части Норвегии, где у нас есть больше времени, чтобы быть с друзьями, семьей и всем вместе».

Педерсен надеется, что в результате продления дня люди вдохновятся переехать в отдаленный город. По ее мнению, на фоне войны в Украине крайне важно обеспечить заселение региона. Кроме того, мэр города считает, что удлинение дня поможет увеличить время которое местные жители смогут провести с семьей.

В письме Педерсен рассказала: «Благодаря нашему проекту “MOREtime” мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такими видами деятельности, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общаясь с близкими».

Politico подчеркнуло, что Педерсен не предложила конкретного способа создания такого часового пояса. «Я не думаю, что они скажут “да”, поэтому мы не обдумали все детали», — рассказала мэр.

Издание отмечает, что Норвегия не является членом Евросоюза, но входит в Европейскую экономическую зону. Хотя Евросоюз регулирует порядок перехода на летнее время, журналисты издания не уверены, имеет ли она право создавать отдельные часовые пояса.

Представитель Еврокомиссии пояснил изданию, что часовые пояса — это вопрос самих стран, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу Педерсен.

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