РПЦ захотели признать террористической организацией в Эстонии

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что предложит парламенту признать Московский патриархат террористической организацией. Об этом пишет национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

По словам министра, это позволит МВД Эстонии официально запретить деятельность РПЦ на территории страны.

Ляэнеметс заявил: «Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм». Он также добавил, что мера никак не повлияет на прихожан, а храмы закрывать не будут.

В свою очередь представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата заявил, что эстонская церковь не несет ответственности за высказывания Московского патриарха, в том числе за поддержку войны в Украине, так как не находятся в прямом подчинении РПЦ. ERR отмечает, что этим заявлением эстонская церковь отклонила инициативу Ляэнеметса.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал предложение Ляэнеметса «театром абсурда». В своем телеграм-канале он написал, что «заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса возвращает Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».

Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела в предложении «все признаки душевного нездоровья». Она напомнила о международном церковном диалоге и задалась вопросом: «С кем же тогда будет общаться папа Римский — с террористами?»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал идею эстонского министра внутренних дел «не самой умной».

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