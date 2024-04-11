Скрывавшуюся 16 лет жену российского журналиста арестовали по делу о покушении на убийство дочери 

Новгородский областной суд арестовал жену главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова Антонину, передает «Интерфакс». Она 16 лет находилась в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство собственной дочери Алисы.

«До 22 марта Мартынова вместе с дочерью Алисой находилась в федеральном розыске, сейчас она — в СИЗО», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы суда.

По версии следствия, в феврале 2007 года в Великом Новгороде Антонина Федорова (фамилия Мартыновой от первого брака) сбросила свою на тот момент двухлетнюю дочь в лестничный проем. Так она, как пишет «Медиазона», якобы пыталась инсценировать несчастный случай. В результате девочка получила травмы средней степени тяжести.

Показания против Мартыновой во время процесса дал 11-летний подросток Егор Кудров. Он говорил, что видел как «старшая девочка сбросила младшую». Сама же Мартынова утверждала, что ее дочь пролезла через прутья перил, а она отвлеклась и не успела ее поймать.

В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной в покушении на убийство. Но женщине тогда удалось скрыться вместе с дочерью. На момент оглашения приговора Мартынова была под подпиской о невыезде.

Экс-журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова утверждает, что именно она помогла поймать Мартынову.

«Я стала копать. Общалась с уголовным розыском. По информации, которую я добыла от коллег, Мартынову и задержали. Вернее, смогли удостовериться, что она жива и где-то поблизости. Известно, что Антонина подолгу жила в Москве, периодически отъезжая на юг России, где ее и поймали», — пишет Миронова.

По ее словам, Мартынова «скинула дочь с лестницы», потому что девочка «мешала счастливому переезду в Москву к молодому журналисту, политологу и философу, кем тогда был Кирилл». Миронова также утверждает, что Кирилл Мартынов и Антонина якобы поженились «в рамках кампании по ее обелению» и «изображали любящую семью». «Холод» не может проверить подлинность этой информации. Сам Мартынов говорил, что принимал участие в воспитании Алисы и заявлял, что Антонина невиновна.

Пропагандистский НТВ летом 2023 года рассказал о другом предположительном мотиве Мартыновой. В сюжете телеканала утверждалось, что МВД не исключает причастность Мартынова к покушению на убийство девочки. Следователи якобы проверяли версию, что журналист мог быть чуть ли не «главным вдохновителем» попытки убийства ребенка.

НТВ также показал, как утверждается, еще одного свидетеля по этому делу. «Сразу было понятно, что это была попытка убийства. <...> Девочка сама не могла туда забраться», — сказал в интервью Артем Вторыгин, который, по его словам, был в подъезде во время тех событий. Автор сюжета с его слов добавил, что сам момент «выталкивания» видел только друг Вторыгина Егор Кудров, который, по данным НТВ, скончался от передозировки наркотиками.

Ближайшее заседание суда по делу Мартыновой назначено на 16 апреля. По информации Мироновой, следователи проведут генетическую экспертизу, чтобы выяснить действительно ли девушка, которую Мартынова называет дочерью, это выжившая Алиса.

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