Instagram начнет размывать нюдсы в директе у подростков

Instagram будет предупреждать несовершеннолетних пользователей о получении нюдсов и начнет размывать изображения обнаженных тел, отправленные подросткам в директе. Как отмечает The Wall Street Journal, сейчас эта функция тестируется и через несколько месяцев станет доступна пользователям по всему миру.

Предполагается, что владельцы аккаунтов, получившие нюдс в личных сообщениях, увидят всплывающее окно с инструкцией о том, как заблокировать отправителя и пожаловаться на чат. Кроме того, Instagram напишет им, что они не обязаны отвечать на сообщение с обнаженными фотографиями. В то же время людям, которые попытаются отправить фото обнаженного тела, порекомендуют быть осторожными и вышлют напоминание о том, что отправку изображения можно отменить.

Instagram планирует автоматически подключить эту функцию для учетных записей, принадлежащих подросткам. При желании они смогут ее отключить. Совершеннолетние владельцы аккаунтов смогут подключить ее самостоятельно.

«Мы надеемся, что эта функция расскажет людям о возможности злоупотребления такими изображениями и поможет им распознать потенциальных мошенников», — сказала руководитель по безопасности Meta Антигона Дэвис. По ее словам, компания не планирует распространять предупреждения о нюдсах в других своих приложениях, WhatsApp и Messenger.

Несколько лет назад аналогичную функцию ввела Apple: она автоматически подключила ее для «Сообщений» и некоторых других своих программ. При этом Apple планировала уведомлять родителей, если их дети до 13 лет просматривают или отправляют изображения обнаженных тел, но в итоге решила не делать этого из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью. Instagram также не планирует уведомлять родителей.

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