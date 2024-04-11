Партию союзника Путина в Европе обвинили в покрывательстве педофилов

Лидеров правящей партии Венгрии — Фидес — обвинили в покрывательстве педофилов. Член Фидес и экс-президент Каталин Новак тайно помиловала одного из двух фигурантов резонансного дела о педофилии. Решение одного из ближайших сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привело в ярость венгерскую общественность — десятки тысяч людей вышли на акцию протеста и вынудили лидеров Фидес уйти в отставку, сообщает Financial Times.

В 2016 году в детском приюте в Бичке один из детей совершил самоубийство. Яноша Васархейи попросили сложить полномочия, а прокуратура выдвинула ему обвинение в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. Сначала судили только Васархейи, но потом на скамью подсудимых попал и его заместитель Эндре Конья. В ходе рассмотрения дела Конья давил на одного из детей, чтобы тот отказался от собственных показаний против Васархейи.

Оба оказались в тюрьме: Васархейи до сих пор отбывает свой срок (он получил восемь лет), а Конья уже вышел на свободу. Амнистия так и осталась бы тайной, если бы не неназванный адвокат, который узнал об этом случайно, изучая дела директора и его заместителя. Васархейи — давний соратник премьер-министра: именно его кандидатуру поддерживал Орбан на муниципальных выборах в 2002 году. Помимо того, Васархейи успел поработать в детском приюте в родном городе премьера, соседствующим с Бичке.

В итоге в 2017 году оба сотрудника приюта получили реальные сроки, но в 2023-м ближайшая соратница Орбана, президент страны Каталин Новак тайным указом амнистировала Конья, однако о тайном указе узнал «случайный адвокат», который разбирался в делах подсудимых и отправил информацию о тайном решении президента в СМИ, что вызвало недовольство общественности и массовые протесты против Фидес. FT также отмечают, что из-за серьезного репутационного ущерба в партии начался раскол.

Скандал резко подорвал рейтинги партии Орбана, согласно данным социологической компании Medián, Фидес потеряла около 10% сторонников. Более того, две трети опрошенных убеждены, что премьер-министр Орбан знал о происходящем в детском приюте и знал о том, что Конья был помилован.

Еще одна проблема Фидес — бывший муж Варги, дипломат со связями в госкомпаниях Петер Магьяр, который выступил с резкой критикой Фидес, Орбана и его сторонников. «Ни минутой больше я больше не хочу участвовать в [политической] системе, в которой настоящие преступники скрываются за женской юбкой», — написал он в посте у себя на странице в фейсбуке. В комментарии Financial Times Магьяр заявил, что его бывшей жене и президенту дали команду «любой ценой защитить премьер-министра [от скандала]».

Выступления Магьяра превратили его в настоящего лидера общественных мнений. Согласно данным Medián, если бы он основал собственную политическую партию, то протестующие бы стали ее сторонниками. Создание собственной партии, по оценкам FT, сделает Магьяра и его сторонников третьей политической силой во всей Венгрии, значительно ослабив при этом позиции Орбана и Фидес.

Широкую известность Виктор Орбан обрел благодаря своей позиции в российско-украинской войне. Лидер Венгрии — единственный европейский лидер, который сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией и даже стремиться их расширять, из-за этого Орбана регулярно критикуют и называют союзником Владимира Путина. Орбан регулярно блокирует военную помощь Украине, жал руку Путину в Китае и мешал Швеции вступить в НАТО.

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