В Беларуси к порнографии приравняли демонстрацию «нетрадиционных половых отношений»

Министерство Культуры Беларуси выпустило постановление, в котором утвердило определение «нетрадиционных сексуальных отношений» и приравняло их демонстрацию к порнографии. Постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале «Pravo.by».

Беларусский минкульт внес изменения в инструкцию «о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, а также продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию».

Второй пункт инструкции, в котором дан перечень используемых в ней терминов, дополнили определением «нетрадиционных половых отношений и (или) полового поведения». По мнению беларусского минкульта, к ним относятся «гомосексуализм», бисексуальные отношения и полиамория. Также в перечень вошли «педофилия, зоофилия, некрофилия, садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм, фетишистский трансвестизм и транссексуализм».

Также демонстрацию «нетрадиционных половых отношений» включили в абзац, в котором дано определение порнографии. Согласно тексту инструкции, такие отношения «не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов».

Постановление вступило в силу сразу после публикации на портале.

Ранее генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал ТАСС, что в Беларуси готовят законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и добровольного отказа от детей». Закон предусматривает административную ответственность.

В конце марта Александр Лукашенко заявил, что демонстрация «нетрадиционных отношений» — это попытка «обезлюдить и ослабить государство» и что «такая идеология должна быть вне закона».

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